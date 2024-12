Thesocialpost.it - Ascoli Piceno, il 49enne Massimo Malvolta uccide a coltellate la moglie Emanuela Massicci: in casa anche i figli

Un uomo di 48 anni,, ha ucciso la, 45 anni, nella frazione di Ripaberarda, a Castignano, in provincia di. La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino. Dopo il gesto, l’uomo ha tentato il suicidio, provocandosi ferite alle vene, e ha poi avvisato i genitori.Il corpo della donna, un’insegnante, è stato rinvenuto intorno alle 5:30. In, durante l’omicidio, si trovavanodella coppia, di 5 e 10 anni, ora affidati ai nonni materni. Sul movente, le indagini sono in corso, ma sembra che da tempo i rapporti tra i coniugi fossero tesi. «Doveva essere fermato prima», hanno riferito alcuni abitanti del piccolo centro di 900 persone.è attualmente ricoverato presso l’ospedale Mazzoni di. Le ferite che si è autoinflitto non mettono a rischio la sua vita.