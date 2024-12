Secoloditalia.it - Altro che “obbediente”: Quartapelle (Pd) va negli Usa e scopre che Meloni piace perché è autorevole

Sorpresa, anche nel Pd c’è chiche l’interesse americano nei confronti della leadership di Giorgiaè autentico, legato all’indirizzo che ha dato al governo e non a fantomatici inchini o cedimenti ad amicizie influenti come la sinistra va raccontando. Ad ammetterlo è stata la deputata dem Lia, membro di lungo corso della Commissione Esteri e responsabile del dipartimento del partito prima di passare il testimone a Peppe Provenzano.: “Usaè percepita come leader filoatlantica e stabile”Impegnata in una missione bipartisan a Washington sulla necessità di continuare a sostenere l’Ucraina, cui partecipano i parlamentari nazionali di sei Paesi Ue,ha raccontato al Corriere della Sera di aver “trovato una grande curiosità e apertura di credito rispetto a Giorgia