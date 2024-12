Amica.it - Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni nel film “Io e te dobbiamo parlare”: «Vogliamo solo far ridere»

Leggi su Amica.it

(askanews) – Metti un napoletano e un toscano che pensano di essere due poliziotti d’assalto all’americana ma ne combinano di tutti i colori.arrivano per la prima volta insieme sullo schermo dal 19 dicembre con Io e teparlare, diretto dall’attore-regista napoletano, che racconta l’inizio della collaborazione. «Sono andato addirittura a casa, a Firenze», ha esordito, mentregli faceva eco: «Addirittura, da Roma, è venuto a Firenze».L’obiettivo: unche faccia«Non ha voluto nessun incontro a Roma, io da Napoli, con la valigia di cartone, con il colbacco, sono dovuto andare a Firenze, finalmente sono arrivato a casa di, abbiamo cominciato a ragionare, mi ha detto le sue idee», ha detto il regista. «L’unica sicurezza che avevamo era: deve essere unche fa, non deve essere edulcorato, patetico, non ci deve avere dei momenti troppo romantici, cioè unche fa».