Gamberorosso.it - "Al ristorante i clienti non berranno più, c'è troppa paura". L'allarme dopo l'arrivo del nuovo Codice della strada

Ale in enoteca si beve meno ma non è solo una questione di calo dei consumi. A dare un taglio alle bottiglie di vino ordinate è il, entrato in vigore dal 14 dicembre. Con un tasso alcolemico troppo alto si rischiano multe salatissime e la sospensionepatente. «Forse è che per noi questi sono giorni di bassa stagione, dal ponte dell’Immacolata a Natale è il periodo dell’anno con meno gente. O forse è l’inizio di una nuova èra» dice a La Stampa una cameriera del DiVin Caffè di Torino.Sempre meno bottiglieLe testimonianze dirette di ristoratori ea Barolo parlano di uno stato di preoccupazione sia per chi il vino lo beve sia di chi lo vende. I primi guardano all'inasprimento delle sanzioni alla guida, i secondi invece alle conseguenzestretta, ovvero un calo dei consumi di vino a tavola.