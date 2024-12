Ilrestodelcarlino.it - Vittorio Brumotti: condanna per diffamazione al trapper lughese Paname

E pensare cheavrebbe pure ritirato la querela "se quel ragazzo mi avesse chiesto subito scusa". Secondo quanto riferito in aula dal celebre inviato di Striscia la Notizia, lo avrebbe fatto pure se l’altro le scuse gliele avesse presentate prima dell’udienza di metà giugno scorso nella quale lui era stato ascoltato dal giudice: "Io sono venuto da Milano a Ravenna per un processo in cui neppure gli chiedo i danni - aveva detto -. Lui avrebbe potuto fare lo stesso da Lugo, che è qui vicino: invece non lo vedo". E così ieri mattina ilAmin Bajtit, nome d’arte ’’, è statoto pera sei mesi in continuazione con una precedenterimediata a Foggia. Per, difeso dall’avvocato Nicola Casadio, è invece caduta l’altra contestazione (minacce) in quanto ritenuta assorbita dal precedente giudizio.