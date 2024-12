Thesocialpost.it - Tragedia al Policlinico di Pavia: Muore giovane madre insieme al suo bambino, aperta indagine per responsabilità sanitaria

Un evento drammatico ha scosso ildi: una, Andreea Mihaela Antochi, e il suohanno perso la vita in circostanze tragiche che hanno generato dolore e preoccupazione. La notizia ha suscitato una forte reazione pubblica e ha portato all’apertura di un’per determinare eventualisanitarie. Antochi era di origine romena e da tempo nel Pavese,al marito. La coppia era in attesa del loro primo figlio e domenica scorsa, 15 dicembre, la 30enne era stata sottoposta alle procedure per il parto indotto al San Matteo. Per cause che devono essere ancora chiarite, Antochi avrebbe avuto un’insufficienza respiratoria che l’ha portata a un arresto cardiaco.aldi: Dettagli sulla morte dellae del suoLasi è consumata in un reparto deldi, dove laera stata ricoverata per complicazioni durante la gravidanza.