Ilgiorno.it - Tragedia a Pavia: mamma e figlio morti durante il parto al San Matteo. Scatta l’indagine interna

Leggi su Ilgiorno.it

, 18 dicembre 2024 -al Sandove una giovane è morta donnaile anche il bambino che portava in grembo non ce l’ha fatta. La, 30 anni, era ricoverata in ostetricia quando, forse a causa di una rarissima eventualità, nella notte tra lunedì e martedì scorsi, si è sentita maleil travaglio ed è morta per arresto cardiaco in seguito, stando alle prime indicazioni, a una crisi respiratoria. Nel tentativo di salvare almeno il bambino è stato fatto un taglio cesareo d’urgenza, ma purtroppo anche per il piccolo non c’è stato nulla da fare. L’ospedale ha disposto un accertamento diagnostico per far luce sulle cause del decesso dellae del