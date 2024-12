Tpi.it - Tragedia a Pavia: madre muore con il figlio durante il parto in ospedale

Una donna è mortaila Policlinico San Matteo die anche il bimbo che stava per nascere non ce l’ha fatta.Laè avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 18 dicembre. Secondo quanto emerso, la donna, ricoverata al redi Ostetricia, è decedutail travaglio in seguito a una crisi respiratoria.I medici hanno cercato di salvare il neonato con un taglio cesareo d’urgenza, ma non hanno potuto evitare la morte del piccolo.La direzione del San Matteo ha disposto un accertamento diagnostico per fare luce sulle cause della morte di.Notizia in aggiornamento