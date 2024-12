Ilgiorno.it - Sicurezza rafforzata al PalaFitline di Desio: nuove misure per i tifosi della Pallacanestro Cantù

Leggi su Ilgiorno.it

Si alza il livello di guardia durante le partite di basket aldi. Il ripetersi di tensioni, scaramucce e piccoli tafferugli tra i– che utilizza l’impianto desiano per il campionato – e gli ospiti di turno, hanno spinto Comune, club, forze dell’ordine e Questura ad aumentare le precauzioni, sia a scopo preventivo che repressivo. Due le azioni primarie che sono state decise: la creazione di un nuovo impianto di videosorveglianza, che permetta di “tenere sott’occhio” tutto quanto accade dentro e nei pressi del palasport. E la definizione di un nuovo sistemasosta eviabilità nei parcheggi esterni, in modo da creare un’area “cuscinetto” tra le auto e i mezzi delle due tifoserie, così che non entrino in contatto. "La videosorveglianza - spiega il Comune nel documento con il quale ha affidato l’incarico a una azienda specializzata di realizzare il nuovo impianto - rappresenta un supporto fondamentale alle attività di contrasto ai fenomeni criminali, attivando il meccanismoprevenzione sotto la formadeterrenza.