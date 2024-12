Ilrestodelcarlino.it - Salute mentale e minori: convegno a Cagli evidenzia aumento allarmante dei disturbi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Erano in 200 e provenienti da tutta Italia i professionisti arrivati aper la due giorni sul tema della. Argomento importante quanto attuale e sviscerato all’interno del"Itinerari oper-attivi di un territorio che cura" organizzato dalla Comunità Acquaviva della cooperativa Utopia. I numeri emersi sono allarmanti e servono risposte concrete: ad esempio cresce dell’84% la presenza di pazienti psichiatrici tra i bambini, il 115% in più per depressione, il 147% in più per suicidi tentati o ideati, la risposta dei relatori non è stata improntata al lamento quanto all’assunzione di responsabilità. "I relatori sono stati tutti di altissimo profilo - racconta Christian Gretter, presidente della cooperativa Utopia - e dopo averli ascoltati è sempre più chiaro che il problema del disagio, anche nei, lo si può solo risolvere attraverso la relazione.