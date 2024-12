Lanazione.it - Rina Service rilascia la certificazione: "Il Comune è amico dell’ambiente"

Castelnuovo Magra è un. A confermarlo è stata la verifica ispettiva effettuata daspa che, ancora una volta, ha certificato la conformità del suo sistema di gestione ambientale alla norma ‘Uni En Iso 14001:2015’. Uno strumento utile alle politiche di sviluppo sostenibile portate avanti dall’ente quello ottenuto da Castelnuovo Magra lo scorso 11 dicembre, dal momento che ciascunche scelga di ottenere laambientale, previa verifica svolta un soggetto terzo, assume un impegno concreto per limitare gli impatti ambientali diretti e indiretti, migliorare l’abbattimento delle emissioni e incentivare il riciclaggio e le buone pratiche in materia di ambiente e sostenibilità. Il miglioramento della qualità e delle percentuali di raccolta differenziata – che a Castelnuovo nel 2023 si è attestata all’81,55% – l’incentivazione di pratiche volte alla diminuzione di produzione del rifiuto e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione per una continuativa opera di prevenzione delle azioni contro la sostenibilità ambientale da promuovere anche in ambito scolastico.