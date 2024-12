Spazionapoli.it - Rashford Napoli, apertura dal giocatore: le sue parole fanno sognare i tifosi

Calciomercatoultimissime – Marcusè tornato a parlare del suo futuro: le sue dichiarazioni fa partire l’entusiasmo deidi fede partenopea.Il mercato, si sa, è fatto spesso di affari che talvolta sembrano possibile ma che diventano i più classici dei colpi di scena. Un po’ come successo in queste estate alla SSCcon Scott McTominay, grande perla del calciomercato degli azzurri, così come anche dimostrato dalle sue ultimissime prestazioni. Giovanni Manna (direttore dell’area sportiva del club di Aurelio De Laurentiis, ndr) è stato abile nello scovare un colpo importante, a condizioni relativamente favorevoli, dal Manchester United, che in questi mesi è alle prese con una vera e propria ricostruzione con l’arrivo a stagione in corso di Ruben Amorim.Quest’ultimo, potrebbe dare il via a diverse occasioni: non a caso, agli azzurri in queste settimane sono stati accostati due nomi importanti come Joshua Zirkzee e Marcus