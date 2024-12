Ilfattoquotidiano.it - Nuovo Codice della strada, mancano conducenti di autobus? Adesso la patente si può ottenere già a 18 anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stipendi bassi e turni di lavoro sono le principali causecarenza di autisti per i mezzi pubblici in Italia. Le aziende dei trasporti locali stanno cercando di trovare, in autonomia, le possibili soluzioni: come l’Atm di Milano che ha avviato un reclutamento di lavoratori stranieri, con una campagna nei consolati dell’Ecuador e del Perù. La via intrapresa dal ministro Matteo Salvini è invece differente: ridurre l’età minima perlaper condurre i veicoli adibiti al trasporto di persone.Il(entrato in vigore sabato scorso) ha abbassato, infatti, l’età minima da 21 a 18per le patenti D, D1, DE e D1E. Pertanto, da oggi, un neomaggiorenne potrà mettersi alla guida di un bus, un filobus o un tram per le vie delle città italiane. Potenziali nuovi assunti nel traporto pubblico dove, secondo le stime,circa 10mila autisti.