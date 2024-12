Ilfoglio.it - Non è colpa nostra se sulla malagiustizia torniamo sempre a Tortora

Le discussionipeccano spesso di reductio adm, ma è ancora ache dobbiamo tornare per comprendere le resistenze della corporazione togata alla creazione di una Giornata in memoria delle vittime dell’errore giudiziario. Un reperto istruttivo si trova in uno dei libri antesignani del “clima infame” in cui tuttora ci tocca respirare, il legal warming che intossica da trent’anni il nostro ecosistema civile. Mi riferisco a Meno grazia più giustizia, la lunga intervista – sullo sperimentato schema Minà-Fidel – che Marcello Maddalena, allora procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino, diede nel 1997 a Marco Travaglio. Non c’era, in quelle pagine, solo il “momento magico” delle manette. Maddalena diceva chefu assolto “oggettivamente sull’onda di una campagna politico-giornalistica senza precedenti” (i poveri giudici napoletani erano sotto pressione, altrimenti avrebbero potuto decidere diversamente), ma che la vicenda fu uno di quegli “incidenti di percorso” che “non dipendono dalla volontà dei magistrati”.