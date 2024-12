Sport.quotidiano.net - Napoli, Anguissa: "Conte chiede tanto e da me vuole più gol"

, 17 dicembre 2024 - Come spesso succede nel calcio, quando c'è una mezza goleada, specialmente se in rimonta, i principali allori vanno a chi ha aperto le danze e a chi ha messo la freccia del sorpasso: per chi invece ha 'solo' avuto la bravura di apporre la classica ciliegina sulla torta di gloria ce n'è ben poca. Parlando del recente successo delin casa dell'Udinese, nell'ultimo ambito rientra André-Frank Zambo, che nel pomeriggio si è raccontato ai microfoni di Radio Crc. Dall'Udinese al Genoa (passando per Vieira) La chiacchierata del camerunese parte proprio dalla coda, un sigillo che ha solo confermato la crescita esponenziale di un giocatore che sta tornando ai livelli dell'anno dello scudetto. "Quel gol è una giocata che proviamo in allenamento, così come tante altre cose.