Milan tra assenze e tensioni | Cardinale assente tifosi in rivolta e rinnovi in bilico

Da piazza Axum a via Bergognone, di festa in festa, di rabbia in rabbia. Onda lunga, partita domenica sera a San Siro. Tutt’altro che decrescente. E su più livelli: dai piani alti dei vertici societari fin giù, a spiovere sul campo e su chi gli sta attorno. Brindisi dal retrogusto amaro, con bollicine mancanti: mancava Gerryalla parata di stelle per le 125 candeline, mancava alla festa “privata” di club, dipendenti, giocatori attuali e del passato. Non mancavano però, fuori, i: sempre più lontani da questo. C’era, invece, Gordon Singer. Che attualmente è nel consiglio d’amministazione rossonero. E che insieme al padre Paul fa rima con Elliot. Assenza e presenza: forti entrambe. Come le voci dei giorni scorsi. Da un lato, gli spifferi partiti da New York di un addio in febbraio di