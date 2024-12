Movieplayer.it - Mayor of Kingstown: la serie con Jeremy Renner tornerà con la quarta stagione

Leggi su Movieplayer.it

Lo show, attualmente in onda su Paramount+, è stato rinnovato per un'altra, per la gioia di tutti i suoi fan Paramount+ ha rinnovato oggiofper una, cheprossimamente in streaming con nuovi episodi, conancora protagonista. Nella terza, unadi esplosioni ha scossoe i suoi cittadini, mentre un nuovo volto della mafia russa si insediava in città e una guerra di droga infuriava dentro e fuori le mura della prigione. Mike McLusky () è costretto a porre fine alla guerra, ma le cose si complicano quando un volto familiare del suo passato da carcerato minaccia di minare i tentativi del sindaco di mantenere la pace tra tutte .