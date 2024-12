361magazine.com - Martina Smeraldi l’attrice più cliccata d’Italia

Leggi su 361magazine.com

piùE’ la piùsui social. Vanta milioni di followers e di fan che la amano tra tutte le piattaforme social., attrice hard, è anche una delle content creator più famose ed è nelle vette mondiali del suo settore.Nasce e cresce a Cagliari il 6 dicembre del 1999, si diploma e studia all’università di scienze dei servizi giuridici per un anno, prima di iniziare la sua carriera nel porno a 19 anni. Lavora fin da subito con le migliori compagnie europee ed americane.A LAS VEGAS VIENE NOMINATA “BEST NEW STARLET”Nel 2021viene nominata in America a Las Vegas per gli AVN Awards, come “Best New Starlet”. Successivamente nel 2023 vince un “Avn awards” come migliore scena internazionale. Nel 2022 e nel 2024 dalle statistiche di ricerca del webè stataper adulti più cercata in Italia di Pornhub.