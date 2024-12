Maresca e Chelsea hanno ‘fiducia’ in Mudryk nonostante il divieto di doping

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-18 16:56:20 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il boss delEnzoafferma che lui e il clubpiena fiducia in Mykhailodopo che è stato scoperto che aveva violato le norme anti.Il 23enne ha restituito un test antidroga fallito – che viene condotto regolarmente dalla FA – ed è stato sospeso dal club.Verrà condotta un’indagine per scoprire la fonte del risultato negativo di.Il giocatore stesso afferma di non aver mai assunto consapevolmente farmaci dopanti.Intervenendo sulla questione,ha detto: “Abbiamo fiducia in Mykhailo e sosteniamo Mykhailo e fiducia significa che crediamo in Mykhailo, abbiamo fiducia in Mykhailo e lo sosteniamo.“Quello che Mykhailo ha detto e quello che abbiamo detto è che ci fidiamo di lui e lo sosteniamo.