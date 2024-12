Butac.it - Lo studio segreto di Pfizer sui vaccini

Un lettore ci ha inviato una segnalazione così ben dettagliata che potremmo quasi limitarci a quanto scritto da lui:Mi è stato segnalato un articolo di dailysceptic.org da un amico. Il sito, britannico, è bollato già da tempo nel mondo inglese come portatore di notizie false su Covid e riscaldamento climatico (https://en.wikipedia.org/wiki/TheDailySceptic). Tuttavia stanno portando avanti delle news sugli effetti collaterali dei– da cui l’articolo inviatomi dal mio amico.Ci tenevo a segnalarvelo per due motivi: anzitutto per aggiungerlo alla black list. Secondo, perché questa campagna che stanno portando avanti non la vedo debunkata da nessuna parte e volevo chiedervi di approfondire un po’ il tema, se potete, perché non sono un esperto nell’ambito e le mie conferme si fermano abbastanza qui.