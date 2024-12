Quotidiano.net - La Web tax scatta solo per i colossi. Tassa sulle criptovalute, l’aumento sarà graduale

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato le riformulazioni dei relatori alla manovra sulla web tax, che verrà applicataalle grandi aziende con ricavi sopra i 750 milioni, e la riduzione dellasui profitti delle, che nel 2025 resta al 26% (il testo base la faceva crescere al 42%) per poi salire al 33% dal 2026.cripto viene tolta la no tax area fino a 2.000 euro. Sulla web tax vincono così alla fine i dubbi delle piccole imprese e delle startup, che non ci stavano a pagare unache, come sostenevano fin da quando si era ventilato che la nuovale avrebbe coinvolte, le avrebbe penalizzate molto rispetto alle aziende non digitali o più grandi. Sulla web tax noi "abbiamo ripristinato quella che era la soglia precedente" a 750 milioni di euro.