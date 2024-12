In Siria si sgretola il regime e con esso pure il captagon

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Bashar al-Assad è caduto, e con lui siun impero che, oltre al sangue, aveva un altro collante: il. La, per anni, non è stata solo il teatro di una guerra devastante, ma anche la più grande fabbrica mondiale della piccola pillola bianca che ha alimentato eserciti, studenti e lavoratori del Medio Oriente. Ildi Assad, soffocato dalle sanzioni, aveva trovato neluna leva economica e un mezzo di controllo. I video diffusi dai ribelli dopo la caduta di Damasco non lasciano dubbi: laboratori industriali nascosti in basi aeree, fabbriche di patatine e magazzini della capitale trasformati in centri di produzione clandestina.Le immagini delle pillole infilate in mosaici, finti frutti ed elettrodomestici raccontano la sistematicità di un traffico da dieci miliardi di dollari l’anno, con un quarto finito nelle tasche dele, a cascata, nelle casse dei suoi alleati.