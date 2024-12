Ilrestodelcarlino.it - Il Sap applaude il primato del Piceno ma segnala carenze nelle forze di polizia

Il Sindacato autonomo di(Sap) plaude al primo posto del, nella annuale classifca de Il sole 24 ORE, in Giustizia e Sicurezza. Ma invita anche a valutare che ci sono ancoranella dotazione organica delledi. Un’istanza che riguarda anche il Siulp. "Auspichiamo che il Viminale nel prossimo piano di potenziamento territoriale di maggio, assegni un congruo numero di agenti di pubblica sicurezza da poter impiegare per il controllo del territorio della provincia di Ascoli" afferma il Sap che si è rivolto al prefetto di Ascoli Copponi e al sindaco Fioravanti affinché intercedano presso il Governo sulle necessità in tema sicurezza. "Il dato ci riempie di orgoglio poiché certamente merito primario, ma non solo, di questo importante risultato, è la preziosa attività svolta dagli uomini e dalle donne dellae da tutte le altredell’ordine che operano 24 ore su 24 con generoso e costante impegno sul territorio" afferma Massimiliano D’Eramo, segretario provinciale del Sap.