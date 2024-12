Romadailynews.it - Il pirata della strada che ha investito e ucciso Tiziano Gasparini si è costituito

Leggi su Romadailynews.it

Ieri pomeriggio si èilche nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 02:00, ha travolto e, un uomo di 33 anni in via Tiburtina.Stava attraversando lasu via Tiburtina, all’incrocio con via di San Romano quando l’uomo nella sua vettura correndo ha, lasciandolo sulla, senza fermarsi, nessun soccorso. Solo quando dei passanti lo hanno visto hanno chiamato immediatamente il 118. Muore poco dopo al Policlinico Umberto I.Si è presentato al commissariato Borgo per denunciare l’accaduto e fornire la sua versione. Ora è indagato per omicidiole e omissione di soccorso.Grazie alle indagini svolte dalla Polizia Locale IV Gruppo Tiburtino erano già riusciti ad individuare, tramite le immagini di videosorveglianza, la vettura e il conducente.