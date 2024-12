Primacampania.it - Gjordan: successi, valori e progetti futuri nel mondo della formazione

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI – Lanel chiudere il 2024 con un bilancio soddisfacente ha festeggiato icon un evento a Villa Imperiale di Napoli. Un travolgente incontro vissuto nella splendida location di Marechiaro all’insegna dell’entusiasmo collettivo capace di coinvolgere tutti gli arteficistraordinaria crescita aziendale. Sono stati confermati gli obiettivi previsti ribadendo idi un’azienda di rilievo nel panoramae consulenza IT, in particolare nel campo del software gestionale SAP.Laofferta daha interessato oltre 400 persone in tutta Italia, senza tener contoalle aziende specializzate. Inoltre, da quest’anno, l’apprezzata scuola è anche presente a Napoli con una sede al Centro Direzionale, Isola E7. Tra iche riguardano i corsi è stata ampliata la proposta sulla nuova versione del SAP (S4/hana).