Forze dell'ordine, dal governo aumenti, indennità e il riconoscimento all'impegno quotidiano di donne e uomini in divisa

Nel rilanciare l’iniziativa, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro non ha dubbi: «La firma dell’accordo per il rinnovo del contratto del comparto Sicurezza e Difesa per il triennio 2022-2024 rappresenta una nuova prova concreta dell’impegno delMeloni nei confronti delle. L’accordo, che riguarda le 430mila unità di personale dellee dellearmate, prevede un aumento medio di 198 euro mensili, a cui si aggiunge, per la prima volta, un incremento stipendiale netto di 100 euro per la qualifica iniziale di agente. Un risultato che conferma la volontà deldi valorizzare il lavoro degli operatori del comparto Sicurezza, per i quali sono state destinate le risorse più alte mai stanziate per un rinnovo del contratto del Comparto Sicurezza, il 5,89% della retribuzione media di comparto per il 2024 fino ad arrivare al 6,15% per il 2026».