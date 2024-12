Dovrà lasciare la Casa Grande Fratello l’indiscrezione sul concorrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dentro ladelfervono i preparativi per la puntata speciale di Natale, prevista per il 23 dicembre su Canale 5. Sarà una serata particolare per i concorrenti del reality, che trascorreranno le festività lontano dai propri affetti. Tuttavia, come da tradizione, il programma non mancherà di rendere l’atmosfera vivace e coinvolgente, regalando loro momenti di festa e sorprese.Già l’ingresso di Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbenda ha portato una ventata di novità all’interno dellapiù spiata d’Italia, scuotendo gli equilibri tra gli inquilini. Allo stesso tempo, l’uscita di Stefano Tediosi ha segnato un’altra svolta significativa. La competizione si fa sempre più serrata, e questa settimana ben sette concorrenti sono finiti in nomination. Il televoto, a insaputa dei concorrenti, non decreterà un’eliminazione, ma servirà a scegliere i due preferiti del pubblico, un dettaglio che tiene tutti sulle spine.