De Ketelaere e Samardzic si divertono, Retegui pure. Soddisfazione per Zappacosta

Bergamo. Le pagelle dell’Atalanta dopo la netta vittoria per 6-1 sul Cesena negli ottavi di finale di Coppa Italia.Atalanta-Cesena 6-1, le pagelleRui Patricio ng – La prima palla la prende al 70? e neanche con le mani, ma in tufffo di testa alla Superman.(78? Rossi ng)Toloi 6.5 – Costante proiezione offensiva come ai bei tempi: discreto amarcord nel giorno delle 300 con la Dea, condite con l’assist per il quinto gol.Hien 6.5 – Sfiora l’ng per quanto poco è impegnato difensivamente, ma è per i suoi meriti: sempre ben posizionato, anche per ricevere palla.(64? Sulemana ng)Djimsiti 6.5 – Assist dopo 4 minuti per mettere la partita in discesa. Pesa il cartellino giallo: diffida che si porterà dietro per tutta la competizione.(64? Godfrey ng)Palestra 6.5 – Esordio senza timidezza, tenta la giocata e non sempre gli riesce, ma l’impegno e lo spirito d’intraprendenza sono quelli giusti.