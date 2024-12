Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Gasperini: "Siamo in un grande momento. Stasera ottimo approccio"

Bergamo, 18 dicembre 2024 – L’Atalanta prima della classe in campionato dà spettacolo anche ine travolge il Cesena con un perentorio 6-1 che vale il pass per l’accesso ai quarti di finale, dove i nerazzurri affronteranno il Bologna. Sono stati sufficienti pochissimi minuti agli uomini diper mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno: già al quarto i nerazzurri sono passati in vantaggio grazie a Zappacosta per poi raddoppiare all’8’ grazie a un Charles De Ketelaere assoluto protagonista in campo al pari di Samardzic, autore del tris al 27’. Prima dell’intervallo è però arrivato anche il poker firmato da Ketelaere, che ha reso la ripresa sostanzialmente una passerella nerazzurra in cui sono andati in rete Brescianini e nuovamente Samardzic prima del gol della bandiera del neoentrato Ceesay.