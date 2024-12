Iltempo.it - Banca del Fucino vince la gara per l'acquisizione di Cassa di Risparmio di Orvieto

Ladel«ha appreso con soddisfazione della decisione del Mediocredito Centrale (Mcc) di avviare insieme un periodo di negoziazione in esclusiva sui termini e condizioni della cessione della quota dell'85,3% dididi, oggetto del processo competitivo apertosi il 14 ottobre scorso. La proposta didel, così come espresso nella comunicazione di Mcc, è stata ritenuta distintiva 'sia per i contenuti economici e finanziari, sia per i contenuti industrialì». È quanto si legge in una nota.così laper l'della quota di controllo didi proprietà di Mediocredito Centrale grazie allenzie sulla governance: laumbra resterà una controllata e non sarà fusa nella capogruppodel. Lo ha reso noto Radiocor.