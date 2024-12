Ilrestodelcarlino.it - Aumenti, fumata nera. Scatta il presidio davanti al Mazzoni: “Basta prese in giro”

Ascoli, 18 dicembre 2024 – Rumorosoquello messo in atto ieri fra le 13,30 e le 14,30 dai sindacati della sanità picenal’ingresso dell’ospedaledi Ascoli. Prende spunto dal fatto che l’Ast non ha rispettato gli impegni di trasmettere i fondi del salario accessorio 2023 e 2024. Stamani è in programma un ulteriore summit con la direttrice gele dell’Ast Nicoletta Natalini, ma non tira una bella aria. “Non c’è assolutamente ottimismo perché i precedenti incontri sono stati fortemente deludenti e quindi rischiamo che anche stavolta sia soltanto una passerella e una presa inin quanto le maggiori problematiche che devono essere risolte in questa Ast sono annose e questa direzione non ha mostrato nei mesi precedenti nessuna disponibilità a voler affrontare il tutto” ha detto Giorgio Cipollini (Cisl).