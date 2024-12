Sport.quotidiano.net - Ademola Lookman vince il Pallone d'Oro africano 2024: trionfo per l'Atalanta e Bergamo

Il primod’oro di un atalantino è coinciso con il giorno in cuiè stata indicata come città con la miglior qualità della vita nel. Un riconoscimento alla città dei Mille, nell’anno in cui l’ha vinto l’Europa League, è vicina a trascorrere un Natale da capolista solitaria in serie A e si regala appunto und’Oro, quello, da esibire oggi o domenica al Gewiss nei match casalinghi contro Cesena ed Empoli. Il titolo di Calciatoredelparla bergamasco per, indicato come miglior giocatoredell’anno solare, in parte per i cinque gol segnati con la sua Nigeria tra Coppa d’Africa (dove ha perso la finale contro la Costa d’Avorio) e qualificazioni continentali, ma soprattutto per quelli pesantissimi con la Dea, su tutti i tre della finale di Europa League a Dublino.