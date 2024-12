Ilfattoquotidiano.it - Violentava e costringeva la moglie ad abortire le figlie femmine: 48enne arrestato a Roma

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anni di abusi fisici e psicologici, segnati da violenze brutali e umiliazioni, hanno caratterizzato la vita di una donna costretta a subire le angherie del marito come riporta Today. L’uomo non solo la picchiava regolarmente, utilizzando mani e oggetti come il manico di una scopa, ma la obbligava anche ad avere rapporti sessuali con altri uomini, talvolta alla presenza dei figli. Inoltre, ogni volta che la donna rimaneva incinta di una bambina, veniva costretta adperché, secondo il marito, leportavano “sfortuna”.Dopo anni di soprusi, la donna ha trovato la forza di denunciare il marito, raccontando alle autorità i soprusi vissuti. Secondo quanto riportato le violenze e gli aborti forzati si sarebbero protratti dal 2015 al 2019. Durante questo periodo, la vittima era isolata dalla sua famiglia d’origine e privata di qualsiasi supporto.