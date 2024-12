Ilrestodelcarlino.it - Vigarano corre da sola: "Servizi sociali autonomi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Durante la consulta dell’inclusione la giunta ha annunciato la scelta "di gestire localmente idel Comune di". Il cambiamento avverrà a partire dal primo gennaio. L’amministrazione comunale infatti ha scelto di non rinnovare la Convenzione della gestione associata deicon il comune capofila di Cento. "Attiveremo ilo direttamente dagli uffici del nostro comune – ha annunciato l’assessore aiFrancesca Lambertini –. Per noi sarebbe stato molto più comodo e meno faticoso continuare così come si stava facendo, ossia con la gestione deidecentrata, fatta in modo associato con comune capofila il Comune di Cento. Avremmo lavorato meno e avremmo avuto anche molti meno pensieri – ammette –, ma per senso di responsabilità nei confronti dei nostri concittadini, abbiamo voluto affrontare il problema del decentramento e portare ilo più vicino a loro.