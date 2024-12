Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 17-12-2024 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con l’informazione leprincipali dall’Italia e dal mondo andiamo all’estero in apertura in Russia un’esplosione mostro ucciso il capo dipartimento nucleari ha la Russia nasconde morti dice diletti l’Unione Europea approva il XV pacchetto di sanzioni contro la Russia per la casa bianca truppe nordcoreane in prima linea ore in Ucraina aggiornamenti nelle prossime edizioni voltiamo ora pagina e rimaniamo all’estero un terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato al largo della costa di vanuatu lo Stato insulare nel Pacifico lo segnala il geologico dott l’allerta Stone anni è stata revocata il terremoto si è verificato a una profondità di 43 km Azzoli 30 km ovest della capitale Port Vila e Adesso torniamo in Italia parla molto poco ma dice che non entra più in una grotta riferito al dott Rino bregani responsabile del soccorso alpino che ha visitato Ottavia Piana la spirolo ga 32enne rimasta intrappolata e ferita nella grotta Bueno Fonteno in provincia di Bergamo il recupero della speleologia sarebbe a metà della la barella su cui È posizionata superato la prima metà della Grotta a quanto a prendere Adnkronos il tratto più stretto della cavità uno degli ostacoli più difficili è stato oltrepassato anche grazie un meticoloso lavoro di allargamento un’altra Guarda ancora lontano il tragitto rimanente sebbene più lineare lungo e impervio i soccorritori lavorano senza sosta e tutto lascia per vedere che le operazioni proseguiranno per tutte le prossime ore fino alla notte tra martedì no oggi martedì e domani mercoledì e rimaniamo in Italia salgono a tre le vittime recuperate in seguito all’esplosione di una palazzina una villetta ad Aprilia in provincia di Latina a crollata nel tardo pomeriggio a seguito di un esplosione causata Ieri probabilmente da una fuga di gas dopo i corpi senza vita di Laura e Carlotta rispettivamente una nonna e suo nipote di quasi 12 anni le squadre del team hanno trovato nella notte il corpo senza vita di un’altra donna chiudiamo con uno sport Lazio Inter finisce 06 nerazzurri travolgono i biancocelesti all’Olimpico le reti sono di calhanoglu su rigore di Marco Merella Don fresca Augusto thuram l’Atalanta in fuga flop dellail Bologna ferma la corsa della Viola la Juve trova il pari al 94esimo Col Venezia il Napoli vince 3 a 1 a Udine resta almeno due dall’atalanta e noi ci fermiamo buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa