Trasporti: dal 2025 rimborsi automatici per i ritardi dei treni regionali

Dal 1° gennaioentrerà in vigore un nuovo sistema diper ideiditalia. L’innovativa procedura mira a semplificare la gestione delle compensazioni, velocizzando i tempi e riducendo la burocrazia. In caso disuperiori ai 60 minuti, il rimborso sarà accreditato automaticamente sulla carta di pagamento utilizzata per l’acquisto del biglietto elettronico. Come funzionano iIl nuovo sistema sarà valido solo per i biglietti elettronici acquistati tramite i canali digitali ditalia, come il sito web e l’app ufficiale. I passeggeri con biglietti cartacei dovranno continuare a seguire le tradizionali procedure di richiesta formale. In caso di ritardo o cancellazione del treno, l’accredito avverrà in automatico, senza che il passeggero debba presentare documentazione o inoltrare richieste specifiche.