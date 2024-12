Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-12-2024 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeUn saluto dalla redazione chiusa per un incidente alla tangenziale est tra l’uscita per la A24Teramo in via Tiburtina in direzione di Piazzale degli Eroi ci sono pertanto formate code a partire da San Lorenzo contestualmente chiuso sul tratto Urbano della A24 l’uscita per la tangenziale in direzione di via Salaria anche in questo caso inevitabile la formazione di code che segnaliamo a partire da Tor Cervara trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra Cassia bis e Salaria code anche sulla via Flaminia tra corde via di Grottarossa in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra via Cortona è l’aeroporto dell’Urberallentato per un incidente su Viale del Muro Torto in prossimità dell’incrocio con piazzale Brasile in direzione di viale del Policlinico maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito