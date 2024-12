Lanotiziagiornale.it - Stellantis presenta il piano Italia, ma annuncia un 2025 da incubo

Ilper l’c’è e, di certo, i rapporti trae il governo ora sono più sereni. Ma parlare di un successo, nel giorno in cui viene confermato che ilnon vedrà nessun cambio di passo, è davvero difficile. Al tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy, il responsabile Europa di, Jean-Philippe Imparato, ha illustrato i punti per il futuro del gruppo nel nostro Paese.Il progetto riguarda tutti gli stabilimenti con l’obiettivo di aumentare i modelli in produzione, elettrici e ibridi, tutelando i livelli occupazionali. Il problema è che si parla di obiettivi a lungo termine e per il prossimo anno non cambierà nulla. Al vertice erano presenti i ministri Adolfo Urso, Giancarlo Giorgetti e Marina Calderone, oltre ai sindacati, i presidenti delle Regioni in cui ci sono gli stabilimenti e Anfia (l’associazione dei costruttori e dell’indotto dell’auto).