Serie A 2024 2025 le probabili formazioni della diciassettesima giornata

Leggi su Sportface.it

Ledel campionato di, che andrà in scena da venerdì 20 a lunedì 23 dicembre. Archiviati tutti gli ottavi di finaleCoppa Italia disputati nel corsosettimana, è già tempo di tornare in campo in campionato con il turno pre-natalizio, che si aprirà venerdì alle ore 20:45 con la sfida del Bentegodi tra l’Hellas Verona e il Milan di Paulo Fonseca, che ha bisogno dei tre punti per non perdere ulteriore terreno dalle altre squadre in lotta per la Champions League.Sabato, invece, sono in programma altri tre anticipi: alle ore 15:00 il Torino, reduce dalla vittoria contro l’Empoli, ospiterà il Bologna all’Olimpico Grande Torino, mentre alle ore 18:00 il Napoli di Antonio Conte arriverà al Ferraris per cercare la vittoria contro il Genoa; in serata spazio alla gara del Via del Mare tra il Lecce e la Lazio dell’ex di turno Marco Baroni.