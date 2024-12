Unlimitednews.it - Sanremo, Conti “Tony Effe quando si esibirà spiazzerà tutti”

MILANO (ITALPRESS) – Una serata di sfide, in programma domani sera dal teatro del Casinò die in diretta su Rai1, decreterà i tre vincitori di Sarà, cui si aggiungerà uno dei due in arrivo da Area, che parteciperanno all’Ariston alla ripristinata sezione ‘Nuove propostè. La finale seguirà un meccanismo a eliminazione diretta: sfide uno contro uno con teste di serie individuate in base alle preferenze raccolte finora. A tracciare il percorso che ha portato alla finale di domani è stato Marcello Ciannamea, direttore della divisione Intrattenimento Prime Time della Rai: “E’ stata una bellissima cavalcata in versione talent show, con una serialità di puntate che ci ha dato grande soddisfazione. E’ un risultato che va nella direzione della missione di servizio pubblico della Rai”.