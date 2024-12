Thesocialpost.it - Sanremo 2025: Selvaggia Lucarelli al DopoFestival con Cattelan? Si salvi chi può

L’indiscrezione è ormai nell’aria come l’ennesimo ritornello sanremese:potrebbe prendere posto accanto ad Alessandroneldi. E chi se non lei? Quando c’è da “solleticare” il pubblico e far esplodere l’Internet,è il vero festival.A darne notizia, con l’entusiasmo di chi lancia una bomba e poi si mette al riparo, è stata Rossella Erra a Citofonare Rai2 (trasmissione che, a questo punto, pare davvero utile). Ma cosa possiamo aspettarci?che analizza le performance canore con la delicatezza di un elefante in un negozio di cristalli? Lei che giudica i look dei cantanti con metafore chirurgiche e sarcasmo al limite dell’allarme sociale?Scenari possibili alVS Cantanti Stonati «Quella stecca non era una nota, era una denuncia penale in diretta nazionale».