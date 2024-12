.com - Salute sessuale maschile: i 20enni rompono i tabù più dei loro genitori

Leggi su .com

I medici intervistati durante la prima wave dell’Osservatorio “Occupiamoci di uomini – Lafrae disinformazione” – che l’Università di Pavia, SIAMS e Cooper Consumer Health hanno presentato all’inizio dello scorso giugno – avevano descritto come i pazienti maschi di fronte all’insorgenza di una problematica di natura, avessero sostanzialmente due reazioni, connesse con l’età e con il grado di educazionea cui erano stati abituati. I pazienti maschi cinquantenni difficilmente condividono con il partner o la cerchia di amici la propria condizione e arrivano a farlo con il medico di base solo quando la situazione diventa insostenibile o non rimandabile. Raramente sono stati educati dalla famiglia e dalla scuola alla sessualità e quindi non hanno avviato un dialogo adeguato negli ambiti in cui sarebbe stato opportuno viverlo.