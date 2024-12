Lanazione.it - Nuova grande sede operativa per Onoranze Funebri Apuane

Leggi su Lanazione.it

Ha scelto una palazzina imponente nella periferia industriale di Massa, precisamente in via Dorsale. Agas Baldi, noto imprenditore nelle, ha inaugurato, assieme ai due figli Matteo e Marcello che con lui lavorano e conducono l’azienda di famiglia, ladelle. "Ho inziato nel 1993 – dice Baldi – ancora giovanissimo e senza esperienza in un settore dichiaratamente difficile. Piano piano, però, sono riuscito a inserirmi e a trovare una collocazione utile e remunerativa. La principale agenzia resterà in via Risorgimento ma qui, nel nuovo distaccamento, condurremo quasi tutte le attività del settore. Ci sono diverse salette di commiato, una cappella e altre stanze dedicate alla cura del rapporto commerciale. Oltre a questo abbiamo ambienti destinati alla scelta e lavorazione delle immagini legate alla definitiva elaborazione dei siti finali, loculo e urne, e ambienti studiati invece per i colloqui di mercato".