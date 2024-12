Mistermovie.it - Mister Movie | Aggiornamento sul film Peaky Blinders dato dal creatore Steven Knight

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Quando uscirà ildi?class="wp-block-heading">I fan della celebre seriepossono finalmente gioire:e sceneggiatore dello show, ha fornito un nuovosul tanto atteso. In un’intervista con l’outlet francese Paris Match,ha rivelato che le riprese sono state recentemente concluse e spera di terminare il progetto entro la fine del 2025. Tuttavia, non è ancora chiaro se ilsarà rilasciato nello stesso anno o se bisognerà attendere il 2026.Cosa sappiamo della trama del?class="wp-block-heading">Ilè descritto come una continuazione epica della saga gangster che ha conquistato il pubblico internazionale. La sceneggiatura è stata curata da, mentre la regia è affidata a Tom Harper.