Meloni alla Camera senza Lega nuovo attacco a Pd | fa macumbe e voodoo

Roma, 17 dic. (askanews) – ‘Missione compiuta’, Giorgiaarrivavigilia di una due giorni europea a Bruxelles (con coda in Lapponia) e rivendica, ancora una volta, il risultato della nomina di Raffaele Fitto, accusando il Pd di aver remato contro l’Italia e di aver fatto inutili ‘’ e ‘riti vodooo’ per far fallire il G7. La premier prende la parola per le sue comunicazioni in un’Aula in cui spicca l’asdei leghisti: non c’è Matteo Salvini, ci sono i ministri Giancarlo Giorgetti e Giuseppe Valditara, con la sottosegretaria ai Rapporti col Parlamento Giuseppina Castiello e il vice ministro ai Trasporti Edoardo Rixi. I deputati del Carroccio si contano invece sulle dita di una mano: ci sono Stefano Candiani, Laura Ravetto, Mirko Carloni. La ‘colpa’ viene data, inizialmente, a un ritardo dei treni (smentito poi da Trenitalia).