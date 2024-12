Lettera43.it - Meloni: «A Fitto portafoglio da mille miliardi, missione compiuta»

Leggi su Lettera43.it

«Il prossimo Consiglio europeo sarà di fatto il primo di questa nuova legislatura europea, il primo presieduto da nuovo presidente Antonio Costa che ha manifestato a me e agli altri capi di Stato e governo la volontà di rendere i lavori più snelli e concreti, evitando di addentrarsi nelle conclusioni in questioni di dettaglio». Lo ha detto la premier Giorgianelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo, aggiungendo: «È un’impostazione che condivido molto, oggi più che mai di fronte a sfide nuove e più complesse di fronte a cui c’è il rischio di marginalizzazione se non di irrilevanza dell’Europa c’è la necessità di focalizzarci».: «politico di valore stimato in Italia e Europa»La premier ha poi parlato del ruolo dell’Italia in Europa: «Questo sarà il primo Consiglio dopo l’insediamento dei commissari, l’ultima volta dovevamo ancora attraversare il percorso parlamentare di conferma, non semplice né immune da polemiche politiche anche aspre ma mi sento di poter dire con orgoglio».