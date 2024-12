Ilfattoquotidiano.it - Manovra, cambia la norma “anti-Renzi”: ok agli incarichi extra-Ue per gli eletti all’estero e per chi si farà autorizzare preventivamente

inla cosiddetta”. Il divieto esplicito di percepire compensi perda paesiUe vale solo per i presidenti di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano e per i parlamentari, fatta eccezione per coloro che sono stati. Lo prevede la riformulazione dell’emendamento allapresentato dai relatori in Commissione Bilancio. Nel testo originariamente al vo della V di Montecitorio, erano inclusi nello stop anche i membri del governo.Ora invece, secondo quanto prevede il testo, presidenti e parlamentari ”non possono accettare, durante il proprio mandato, contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati direttamente o indirettamente da parte di soggetti pubblici o privati, anche mediante interposizione di persona o di società o enti, non aventi sede legale e nell’Unione Europea nei paesi aderenti allo spazio economico europeo”.