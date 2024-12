Thesocialpost.it - Malattia misteriosa proveniente dal Congo: le novità sul virus, cosa sappiamo

Non una nuova, né una patologia. Ma una forma più grave di malaria. Il ministero della Sanità della Repubblica Democratica delha dichiarato in queste ore che laprecedentemente non identificata e che circola nella regione di Panzi è “una forma grave di malaria”. Le autorità locali – come riferito dall’agenzia Reuters sul suo sito – hanno affermato che laha ucciso 143 persone nella provincia sudoccidentale di Kwango a novembre. In queste ore c’è stato un primo caso di decesso anche in Italia, un uomo di 55 anni di ritorno da un viaggio in Africa.Leggi anche: Camion travolge furgone dei servizi sociali: morta 26enne sull’A4 “Il mistero è finalmente stato risolto. Si tratta di un caso di malaria grave, sotto forma direspiratoria, indebolito dalla malnutrizione“, ha affermato in un comunicato il ministero della Sanità.