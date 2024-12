Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano 73-50, Eurolega basket in DIRETTA: greci in controllo a metà terzo quarto, Nunn tocca i 30

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73-50 Appoggio al tabellone di Brown.71-50 Shields quasi perde palla da solo, poi la ritrova e segna.71-48 2/2 Hernangomez.Due liberi per Hernangomez che riceve un passaggio acrobatico di Grant e si guadagna il viaggio in lunetta (non che quest’anno gli stia andando benissimo dalla linea della carità.).69-48 Uno contro uno di Mannion che appoggia.69-46 1/2 Causeur, 7’18” a fineprova ad anticipare Causeur, non ci riesce, liberi.69-45ubriaca Mannion con le fine e poi appoggia al vetro. 30 per lui, career high in.67-45 Tripla di Mirotic in faccia a Lessort.67-42 Kalaitzakis da tre dall’angolo.64-42 Palleggio arresto e tiro di, 28 per lui.62-42 Fino in fondo LeDay.21:20 Inizia il.21:19 Squadre di nuovo in campo, sta per iniziare il