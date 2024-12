Ilnapolista.it - L’esultanza è orgasmo, lasciateci godere. Il politically correct nuoce gravemente alla salute

Leggi su Ilnapolista.it

. IlRiepiloghiamo. Il calciatore segna ma non può esultare. O meglio, può esultare ma entro certi limiti. Non può togliersi la maglia. Non può festeggiare se segna a una sua ex squadra. Non può esultare davanti ai tifosi avversari. Può festeggiare ma senza togliersi sassolini dscarpa con chicchessia: giornalisti, allenatori, non meglio precisate persone in tribuna. Adesso – dopo il can can messo su da Pradé a Bologna dopo la sconfitta della Fiorentina e la sacrosanta gioia dell’ex Italiano – non possono esultare nemmeno gli allenatori. Devono essere misurati, precisini. Dare la mano al collega e poi correre davanti alle telecamere e pronunciare quelle sei-sette frasi fatte appresa dal bignami “Come non dire niente in cinquanta pagine”.